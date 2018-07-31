Задержанные под Мелитополем после убийства добровольца Олешко четверо мужчин могли продать машину киллеру "Сармата". Сами они, предположительно, киллерами на являются. Об этом "Стране" сообщили источники в Нацполиции Украины. 

Ранее мы сообщали, что задержаны предполагаемые убийцы бердянского активиста и добровольца батальона "Донбасс" Виталия Олешко.

Официальных данных, кого именно задержали, пока нет. 

Олешко застрелили сегодня в Бердянске на глазах у жены и знакомых, с которыми он обедал в кафе в собственной мини-гостинице. 

"Страна" уже собрала все подробности о "Сармате". Он служил в батальоне "Донбасс", попал в плен под Иловайском и полгода провел в "ДНР". После 2015 года вернулся в Бердянск и стал активистом, выступая против местных властей. 

Олешко часто попадал в скандалы, незадолго до смерти на него завели уголовное дело за нападение на журналиста. 

Также мы сообщали, что бердянские ветераны АТО объявили "всеобщую мобилизацию" после убийства "Сармата".

 

 

 

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