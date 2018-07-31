После трагической гибели своего побратима Виталия Олешко ветераны АТО Бердянска объявили всеобщую мобилизацию в социальной сети Facebook.

"Братья, всеобщая мобилизация. Откапываем то, что зарыто в 14-15 году. Или мы этих пид@ров сейчас придушим или эти гниды нас всех по одному перестреляют,- пишут на своей странице в Facebook общество ветеранов АТО Бердянска, - Сегодня в Бердянске выстрелом в спину был убит Виталий Олешкj, боеw батальона "Донбасс", активист, который расследовал факты коррупции в городе. Убийство произошло в присутствии жены и друзей во дворе отеля, который принадлежал семье Олешко. Доколе в державе будут уничтожать патриотов? - спрашивают атошники.

Фото: facebook.com

Как сообщала "Cтрана", напомним, сегодня полицейские объявили план "Сирена", чтобы найти убийцу АТОшника Олешко. Позже появилась информация, что убийцы задержаны, однако, это неофициальная информация.

Мы писали, что появились фото убийц добробатовца Сармата.