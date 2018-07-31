Одного из предполагаемых киллеров добробатовца Виталия Олешко (Сармата) опознали пользователи социальных сетей.

В частности, в группе Брд24/7 Бердянск в Facebook утверждают, что на одном из фото изображен некий Артем Матюшин.

На его страничке в Facebook информации немного, но судя по личным фотографиям, он занимается рукопашным боем: снимки помечены чемпионатом Европы в Будапеште в 2017 году. Также немало постов связаны с жизнью добровольцев.

Фото: facebook.com/groups

Убийство Сармата произошло в Бердянске, где у Олешко свой дом-гостиница. Он сидел в кафе с женой и знакомыми, когда к ним подошел мужчина с бородой и дважды выстрелил Сармату в спину из охотничьего ружья - двустволки.

О случившемся сообщил друг Олешко Андрей Маджаров. Он опубликовал стрим прямо с места преступления. Рядом с телом атошника сидит его жена Татьяна. Позже Маджаров удалил запись из Facebook.

Ранее "Страна" сообщала, что задержан убийца добробатовца Сармата. Официально пока не подтверждают.

Также читайте, что известно об атошнике и активисте Виталии Олешко.