Курс гривни на межбанковском валютном рынке во вторник снизился до 26,945 грн/$1 с 26,85 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 26,92-26,97 грн/$1.

Национальный банк Украины (НБУ) на аукционе по продаже валюты во вторник удовлетворил 14 заявок на общую сумму $28,1 млн. На аукцион объемом до $50 млн было подано 23 заявки на общую сумму $46,7 млн по курсу от 26,8 грн/$1 до 26,88 грн/$1. Курс отсечения был установлен на уровне 26,86 грн/$1. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 26,8611 грн/$1.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день снизился до 26,8667 грн/$1 с 26,7552 грн/$1. Торговый оборот составил $442,08 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $291,9 млн.

Национальный банк Украины понизил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 1 августа 2018г до уровня 26,866717 грн/$1 по сравнению с 26,755214 грн/$1 на 31 июля 2018 года:

100 долларов - США 2686.6717 100

100 евро - 3153.0779

10 российских рублей - 4.3090

Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 30 июля составил 197.7 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $146.4 млн.

Как сообщала "Cтрана", накануне спекулянты начали поднимать доллар и во вторник не остановятся.

Ранее экс-заместитель председателя НБУ прокомментировал колебания доллара до осени.

Также мы писали, что за шесть месяцев в Украину официально прислали больше миллиарда долларов переводов.