В Харькове оштрафовали на 3400 гривен пенсионера-конструктора танковых двигателей, который передал Китаю информацию за 40 тысяч юаней.

Такое решение принял Московский райсуд Харькова.

В документе отмечается, что за время работы на госпредприятии "Харьковское конструкторское бюро по двигателестроению" на должности инженера исследователя в период с 1972 года по июнь 2016 года мужчина разрабатывал двигатели, которые используются на танках и БТР различных модификаций, а также принимал участие в разработке НИОКР "Тюльпан", "НОТА" и других.

В мае 2016 года, находясь в кафе "Фреш лайн", который расположен в Московском районе города Харькова мужчина во время личной встречи с бывшим сотрудником этого же предприятия, получил предложение выехать в Китайскую Народную Республику для "предоставления консультаций, рекомендаций, а также чтение лекций по обслуживание шатунно-поршневой группы двигателей, которые используются на танках различных модификаций, за соответствующее денежное вознаграждение", отмечается в документе.

Несмотря на то, что на чтение лекций и рекомендаций необходимо разрешение Государственной службы экспортного контроля Украины, разработчик согласился ехать в Китай, а именно в Северо-китайский научно-исследовательский институт.

"В период с 01.03.2017 по 29.03.2017 на базе Северо-китайского научно-исследовательского института двигателестроения ОСОБА_2 предоставлял консультации и рекомендации по обслуживанию двигателей, в том числе и тех, что используются на танках и БТР различных модификаций, за что получал денежное вознаграждение в размере 40 тысяч юаней (около $6 тысяч - Прим. Ред.)", - говорится в решении суда.

Преступление суд отнес к преступлениям средней тяжести, отмечено что пенсионером "не причинен значительный ущерб государственным и общественным интересам".

В результате суд приговорил пенсионера к штрафу в 3400 гривен.

Ранее "Страна" сообщала, что в Харькове суд приговорил к 12 годам тюрьмы 84-летнего мужчину. Его обвинили в госизмене.

Также Киев пообещал не сажать за госизмену всех госслужащих Крыма.