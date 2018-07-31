Спасатели назвали улицы и проспекты Киева, где опасный уровень загрязнения воздуха
По сообщению Укргидрометцентра, 31 июля 2018р. в Киеве наблюдаются метеорологические условия, способствующие накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха.
Об этом сообщается на сайте ГосЧС, по данным постов наблюдения ЦГО им. Бориса Срезневского, уровень загрязнения диоксидом азота достиг 5 - 6 среднесуточных ПДК (предельно допустимая концентрация), в районах площадей Бессарабской и Демеевской; Оболонского проспекта; улицы Довженко и проспекта Победы.
Уровень загрязнения формальдегидом достиг 5 - 7,5 среднесуточных ПДК, в районах площадей Бессарабской и Демеевская; проспектов Оболонского и Победы, бульвара Леси Украинки и улиц Довженко, Попудренко, Каунасская.
Такие метеорологические условия по прогнозу Гидрометцентра (антициклональний характер погоды, дневная высокая температура и ночные задерживающие слои воздуха) воздержатся в Киеве до 3 августа 2018 года.
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