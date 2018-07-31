Полиция задержала группу киллеров, которые убили 43-летнего бывшего добровольца батальона "Донбасс" Виталия Олешко (позывной "Сармат").

Об этом в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов.

"Машина, в которой находилось четверо мужчин, была перехвачена близ села Приморское Запорожской области, киллеры пытались скрыться, но их задержали и уже успели провести опознание", - написал он.

Бутусов также опубликовал фото предполагаемого киллера. "Некоторое время назад вблизи Мелитополя в результате оперативно розыскных мероприятий был задержан убийца Виталия "Сармата". Детали вскоре на официальных источниках", - написал Бутусов.

Фото: facebook.com

Также gjzdbkbcm фото остальных участников убийства Сармата, опубликованные группой Брд24/7 Бердянск.

Фото: Брд24/7



Фото: Брд24/7

Фото: Брд24/7

Ранее "Страна" сообщала, что задержан убийца добробатовца Сармата, застреленного сегодня в Бердянске.

Также под Харьковом в канализационном коллекторе нашли убитого военнослужащего.