Около 18:00 полиция задержала предполагаемого убийцу "Сармата" - атошника Виталия Олешко. Его застрелили сегодня днем в Бердянске, во дворе собственной гостиницы.

Об этом "Стране" стало известно от собственных источников в полиции. В то же время собеседники нашего издания в прокуратуре пока не знают, откуда взялась информация о задержании и намерены ее проверить.

Позже информацию о поимке вероятного убийцы сообщил в Facebook журналист Юрий Бутусов.

"Полиция задержала группу киллеров, убивших сегодня днем Виталия Олешко в Бердянске. Машина, в которой находилось четверо мужчин, была перехвачена близ села Приморское Запорожской области, киллеры пытались скрыться, но их задержали и уже успели провести опознание. Свидетель преступления против Виталия Олешко его друг Андрей Маджаров опознал убийцу, его опознали и другие свидетели. Кто что-либо знает об этом преступнике - нужна вся необходимая информация. Это однозначно заказное убийство, действовала целая группа, надо добраться до заказчиков", написал он в соцсети.

В Facebook уже найден человек, который похож на предполагаемого убийцу. Его зовут Артем Матюшин. Он профессионально занимается карате.

Олешко застрелили на глазах у жены и знакомых, с которыми он обедал в кафе в собственной мини-гостинице.

"Страна" уже собрала все подробности о "Сармате". Он служил в батальоне "Донбасс", попал в плен под Иловайском и полгода провел в "ДНР". После 2015 года вернулся в Бердянск и стал активистом, выступая против местных властей.

Олешко часто попадал в скандалы, незадолго до смерти на него завели уголовное дело за нападение на журналиста.

Как мы уже сообщали, полицейские объявили план "Сирена", чтобы найти убийцу АТОшника Олешко.