31 июля в Немышлянском районе Харькова около 14:45 на проспекте Московском случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Как установили следователи, мальчик перебегал дорогу в неустановленном месте и попал под колёса автомобиля ВАЗ-21111 под управлением 50-летней женщины. Ребенок получил тяжелые травмы, медики не успели довезти его до больницы, он умер по дороге. Об этом сообщает пресс-служба Харьковской полиции.

Фото: hk.npu.gov.ua

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр, опрашиваются свидетели. Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

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