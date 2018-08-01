Президент России Владимир Путин планирует использовать военные успехи в Сирии для заключения соглашения с США по Украине. Об этом пишет Аljazeera.

В материале отмечается, что после поражения группировки "Исламское государство", кроме желания сдержать Иран, у США осталось не так много реальных интересов в Сирии. Россия же рассматривает Иран как важного партнера в своей сирийской кампании, без которого вся идея военного вмешательства не рассматривалась.

Иран помог России достичь общих целей, в частности победить поддерживаемых Западом повстанцев в Сирии, помешать Турции и арабским странам Персидского залива выиграть войну в Сирии и отомстить за то, что Путин считает искусным планом обмана Запада вмешаться в Ливии и избавиться от российского союзника, отмечается в статье.

После этого интересы двух союзников - РФ и Ирана - начали расходиться. Россия хочет использовать свои сирийские успехи как разменную монету с США, чтобы добраться до наиболее фундаментальных вопросов: Украины и экономических санкций. Иран хочет усилить свое военное присутствие в Сирии для создания сдерживающего фактора против возможного нападения США или Израиля на него.

По мере того, как США и Израиль проявляют все большую решимость вытеснить Иран из Сирии, роль Путина становится все более решающей, считает автор.

"Если он решит сотрудничать, позиция Ирана станет слабой. Если он решит сохранить свой союз с Ираном, то усилия Вашингтона и Тель-Авива по ослаблению влияния Ирана, скорее всего, провалятся. Очевидно, что у Путина есть ключ к этому вопросу. Сейчас он, похоже, не заинтересован в сделке "Иран за Сирию". Он, похоже, готов принять повестку дня США и Израиля только в том случае, если формула будет преобразована в "Иран за Украину". Пока он не доберется туда, Иран останется в Сирии, пусть даже в нескольких километрах от границы с Израилем ", - говорится в материале.

Президент Сирии Башар Асад при решающей помощи России и Ирана восстановил контроль над большинством сирийских территорий, захваченных повстанцами с 2011 года, когда в стране началась война. На северо-западе Сирии остался последний опорный пункт повстанцев.

Соединенные Штаты ранее пригрозили, что примут "твердые и надлежащие меры" в ответ на нарушение сирийским правительством перемирия, но повстанцы заявили, что США неофициально сказали им не ждать никакой американской военной поддержки.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп готов посетить Москву по приглашению Путина.

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