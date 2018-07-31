Обновлена карта опасных пляжей Украины
Центр общественного здоровья МОЗ обновил интерактивную карту опасных пляжей для купания на пресных и соленых водоемах Украины. Так, по состоянию на 26.07 на 172 украинских пляжах зафиксировано микробное загрязнение (в основном, кишечная палочка) и купаться не рекомендуется.
Так, в Винницкой области это:
- Пляж "Химик, г. Винница, р. Южный Буг
- Пляж Гонты, г. Винница, р. Южный Буг
- Пляж Центральный, г. Винница, р. Южный Буг и др.
Не рекомендуется купаться в Волынской области:
- Городской пляж., г. Ковель, p. Турия
- Рекреационная зона (неорганизованный отдых населения), г. Ковель, p. Турия, водохранилище
- Рекреационная зона (неорганизованный отдых населения), пгт Михайловка, пляж с. Соловичи, оз. Велимче и др.
Не рекомендуется купаться в Днепропетровской области:
- КПК "Парк культуры и отдыха им Т. Г. Шевченко", о. Монастырский.
- КПК "Парк культуры и отдыха Приднепровский", г. Днепр,
- Пляж в парке им. Ф. Мершавцева., Г. Кривой Рог, Центрально-городской район, р.Ингулец
- Пляж на пруду на территории ж / м ОАО Южный ГОК, г. Кривой Рог, Ингулецкий район
- Пляж на ставку по ул. Маршака., Г. Кривой Рог, Терновский район, пруд и др.
Где не рекомендуется купаться в Киеве:
- Пляж "Детский", Гидропарк - на острове Предместная слободка, Днепровский р-н, р. Днепр
- Пляж "Предмостная слободка", Гидропарк - на острове Предместная слободка, Днепровский р-н, р. Днепр
- Пляж "Золотой", Гидропарк - на острове Предместная слободка, Днепровский р-н, р. Днепр
- Пляж "Венеция", Гидропарк - на острове Долобецкий, Днепровский р-н, р. Днепр
- Пляж "Молодежный", Гидропарк - на острове Долобецкий, Днепровский р-н, р. Днепр
- Пляж "Центральный", Гидропарк - на острове Труханов, Днепровский р-н, р. Днепр
- Пляж "Радуга", ж / м «Березняки», Днепровский р-н,
- Пляж "Тельбин", ж / м «Березняки», Днепровский р-н, оз. Тельбин
Пляж "Черторой", Деснянский р-н - ПКиО Дружбы народов, озеро «Водоворот», р. Днепр
Пляж "Вербный", Оболонский р-н, оз. Вербное
Пляж "Пуща-Водица" 5-7 линия, Оболонский р-н, пруд на р. Горенка
Пляж "Галерный", Голосеевский р-н, р. Днепр и др.
Все актуальные запреты можно посмотреть на интерактивной карте.
Как сообщала "Страна", в Киеве семь пляжей получили международный экологический сертификат "Голубой флаг".
Также "Страна" писала, что в Киеве в июне три пляжа внесли в список запрещенных для купания. Временно купаться не рекомендуется на пляжах "Пуща-Водица", "Черторой" и "Тельбин". Здесь вывешен оранжевый флаг.