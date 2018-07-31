Во Львове во вторник, 31 июля, из-за грозы полностью остановилось движение городского электротранспорта. Об этом пишет сайт города Львова со ссылкой на представителя Львовэлектротранса Ивана Бондаря. По его словам, движение электротранспорта восстановят после того, как прекратится гроза и сильный ливень.

Отметим, уже несколько дней подряд во Львове то идет сильный дождь, который ломает деревья, затапливает улицы и смывает все на своем пути, то устанавливается жаркая погода. Сегодня на Львов обрушился шквальный ветер с грозой. Непогода началась с черной тучи, которая около 15:30 надвинулась на город. Затем начался ливень.

Как сообщала "Cтрана", в шести областях Украины непогода обесточила населенные пункты и сорвала крыши домов.

Напомним, сегодня Тернополь накрыли страшные тучи с молниями.

Мы сообщали, что в ближайшие дни Украину ждут испепеляющая жара и дожди с градом.