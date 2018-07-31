Глава недавно созданного следственного управления Генпрокуратуры Сергей Горбатюк подал иск в Окружной административный суд Киева к генпрокурору Юрию Луценко по поводу проверки расформированного департамента спецрасследований, сообщает пресс-служба суда. "Истец просит суд признать противоправными действия генерального прокурора Юрия Луценко об утверждении пункта 4.2 плана первоочередных мер Генпрокуратуры Украины на II квартал 2018 года, послужившего основанием для издания приказа "О проверке состояния организации работы в департаменте специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины". Также истец просит суд признать противоправным и отменить соответствующий приказ генпрокурора", - пояснила пресс-служба.

В настоящее время решается вопрос об открытии производства по данному иску.

Как заявляла пресс-служба Генпрокуратуры, приказ от 16 мая 2018 года о проведении проверки департамента спецрасследований в соответствии с пунктом 4.2 плана на II квартал был не выполнен "в связи с безосновательным, беспочвенным и незаконным отказом руководителя департамента (Сергея Горбатюка - Прим. Ред.) создать необходимые условия для работы группы". В ведомстве указывали, что такая проверка плановая, подобные мероприятия проводятся в центральном аппарате Генпрокуратуры.

Ранее "Страна" сообщала, что Луценко в начале июля ликвидировал департамент, который расследовал расстрелы на Майдане. Горбатюка вывели из штата.

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