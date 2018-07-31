В Житомирской области из-под стражи сбежал заключенный, отбывающий наказание за совершение разбоя (ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины). Мужчина бежал из помещения Житомирского областного медицинского консультативно-диагностического центра через окно туалета. Об этом сообщает пресс-служба полиции Житомирской области.

Сбежавший - Пузовиков Артем Игоревич, 28.08.1998 г.р. Он сбежал 31 июля около 13:10. Известно, что в ноябре 2017 года он был приговорен к 4 годам лишения свободы за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Также человек неоднократно привлекался к ответственности за незаконное обращение с наркотиками.Он является уроженцем г. Житомира, однако до осуждения проживал в столице.

Фото: zt.npu.gov.ua

Его приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, волосы темные. Имел бороду и был одет в спортивный костюм. В медицинское учреждение осужденный был доставлен для проведения обследования в связи с его жалобами на самочувствие.

Сейчас полицией на территории города введены специальные меры для установления места пребывания беглеца.

Как сообщала "Страна", полиция поймала третьего зэка, сбежавшего из колонии Одессы.

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