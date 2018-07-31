Полиция открыла уголовное производство после убийства в Бердянске Запорожской области участника АТО, бывшего бойца батальона "Донбасс" Виталия Олешко с позывным "Сармат". Открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

Напомним, неизвестный во вторник около 12:30 застрелил в Бердянске местного жителя, участника АТО. От полученного ранения потерпевший скончался.

По предварительной информации, погибший является общественным активистом и участником АТО на востоке Украины.

По приказу первого заместителя главы Нацполиции Вячеслава Аброськина на территории Запорожской и Донецкой областей введен в действие оперативный план "Сирена".

Полицейские предпринимают меры для установления и задержания причастного к совершению преступления.

Как сообщала "Страна", убийство произошло в Бердянске, где у Олешко свой дом-гостиница. Он сидел в кафе с женой и знакомыми, когда к ним подошел мужчина с бородой и дважды выстрелил Сармату в спину из охотничьего ружья - двустволки.

Также "Страна" писала, что сам Сармат незадолго до своей гибели заявил, что против него возбуждено уголовное дело. Местные СМИ пишут, что Олешко судят за нанесение легких телесных повреждений журналисту. Первое заседание суда состоялось в начале июля.