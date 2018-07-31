Тепловые электростанции (ТЭС) и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) Украины в январе-июне 2018 года увеличили потребление угля на 19,5% (на 2 млн 129,9 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 13 млн 44,9 тыс. тонн. По данным Министерства энергетики и угольной промышленности, в июне-2018 потребление угля ТЭС и ТЭЦ возросло на 4,7% (на 81,7 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года – до 1 млн 836,6 тыс. тонн.

Как сообщалось, ТЭС и ТЭЦ Украины в 2017 году сократили потребление угля на 20,8% (на 6 млн 527,3 тыс. тонн) по сравнению с 2016 годом – до 24 млн 811,3 тыс. тонн. Украина в 2018 году планирует увеличить импорт углей энергетических марок на 11,3% (на 573,9 тыс. тонн) по сравнению с 2017 годом – до 5 млн 668,5 тыс. тонн

Напомним, по состоянию на 11 июня этого года запасы угля на складах тепловых электростанций энергогенерирующих компаний (ГК ТЭС) Украины составляют 1,56 млн тонн, что на 38,1% меньше, чем на 12 июня 2017 года (2,52 млн тонн).

Ранее "Страна" сообщала, ранее киевские ТЭЦ вместо газа перешли на мазут.

Также ранее запасы угля на украинских ТЭС за месяц упали на 15%.