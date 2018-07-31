Обвиняемая в ДТП, которое повлекло гибель шести человек, Елена Зайцева, на момент аварии находилась в состоянии наркотического опьянения. Об этом в ходе заседания Киевского райсуда Харькова заявила представитель потерпевших, адвокат Лариса Матвеева, ссылаясь на ответ на адвокатский запрос, полученный ею из Центра психического здоровья и мониторинга наркотиков и алкоголя Минздрава, пишет "Интерфакс-Украина".

"С учетом приведенных в запросе сведений можно определить, что лицо 1 (так была обозначена Зайцева в адвокатском запросе - Прим.Ред.) по состоянию на 17.10.2017 года находилось в состоянии, вызванном употреблением наркотических или других одурманивающих веществ", - процитировала Матвеева ответ Центра.

Она заявила ходатайство о приобщении к материалам дела заверенных копий своего запроса и ответа данного учреждения.

"Прошу суд приобщить к материалам уголовного производства и исследовать документы, которые содержат сведения, имеющие значение для установления обстоятельств, отягчающих наказание, а именно совершение преступления обвиняемой Зайцевой Еленой Олеговной в состоянии, вызванном наркотическим опьянением", - сказала Матвеева.

Против удовлетворения ходатайства выступали только адвокаты Елены Зайцевой и представитель одной из потерпевших (знакомой Елены Зайцевой, находившейся вместе с ней в машине на момент аварии).

"Считаю, что в понимании норм Уголовного процессуального кодекса, на который ссылалась адвокат Матвеева в своем ходатайстве, данные документы не являются доказательствами в данном уголовном производстве. Абсолютно каждый вопрос, поставленный Матвеевой в своем адвокатском запросе, был предметом исследования всех экспертиз, которые приобщены уважаемым судом к материалам данного дела", - сказала адвокат Елены Зайцевой Юлия Козырь.

Она обратила внимание на то, что в уголовном производстве проведена психиатрическая, наркологическая, психологическая и судебно-медицинская экспертиза, на рассмотрении которой, в частности, был поставлен вопрос о том, находилась ли Зайцева в состоянии какого-либо опьянения на момент совершения преступления. "Абсолютно все эти вопросы были поставлены и оценка данным обстоятельствам дана компетентными экспертными учреждениями города Харькова. При этом эксперты были предупреждены об уголовной ответственности. Им для исследования предоставлялись все необходимые материалы уголовного производства. Поэтому я считаю, что ходатайство адвоката Матвеевой необоснованно и не подлежит удовлетворению", - подчеркнула адвокат.

В судебном заседании объявлен перерыв до 7 августа.

Напомним, вечером 18 октября 2017 года на перекрестке ул.Сумская и переулка Мечникова в Харькове автомобиль Lexus RX под управлением девушки 20 лет, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg. В результате столкновения Lexus вылетел на тротуар и совершил наезд на 11 пешеходов, 5 из которых погибли на месте (4 девушки и молодой человек). Еще одна девушка умерла от полученных травм в больнице утром 26 октября 2017 года. Кроме того, в результате ДТП пострадала пассажирка Lexus.

По факту ДТП было начато уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, в результате которого погибли несколько человек) УК Украины. Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы.

20 октября Киевский райсуд Харькова арестовал водителя Lexus Елену Зайцеву на 60 дней без возможности внесения залога. 6 ноября было объявлено о подозрении по ч.3 ст. 286 водителю Volkswagen Touareg Г.Дронову. 8 ноября судья Киевского райсуда Харькова определил меру пресечения Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Позднее Киевский райсуд Харькова неоднократно продлевал меру пресечения обоим подозреваемым.

Ранее "Страна" сообщала, что у Cупрун решили разобраться, куда исчез нарколог, которая освидетельствовала Зайцеву.

Также повторная экспертиза не нашла опиатов у Зайцевой, обвиняемой в кровавом ДТП на улицах Харькова.