Знаменитая украинская гимнастка 25-летняя Анна Ризатдинова, которая в ноябре 2017 года родила сына от беглого олигарха 49-летнего Александра Онищенко, немногим позже рассказала, что вышла замуж. Как и полагается, за отца своего ребенка.

Родители с сыном Ромой, фото: instagram.com/facebook.com

В феврале в программе "Светская жизнь" Ризатдинова впервые объявила, что точнее родила уже замужем: "Я верующий человек, и ребенок вне брака для меня было бы грехом". Кроме того, спортсменка призналась, что сначала ее отец очень волновался по поводу будущего зятя, но после встречи с Онищенко изменил свое мнение о нем.

Но, похоже, эта история о том, как "без меня меня женили". В эксклюзивном комментарии "Стране", Александр Онищенко заверил нас, что он холост и не женился на Ризатдиновой.

"Сегодня с удивлением прочел о себе в "Википедии" (свободная электронная энциклопедия - Прим.Ред), что я женатый человек и очень удивился. Это не так, официально я ни с кем не расписан. Могу паспорт показать", - заявил Онищенко "Стране".