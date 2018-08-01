В Украине продолжается вступительная кампания. 1 августа в электронном кабинете абитуриента поменяется статус заявления в вуз - то есть появятся списки тех, кто проходит на обучение за счет госзаказа. При этом поступающие уже с утра заходят проверить свои электронные кабинеты и жалуются на технические проблемы.

Фото: osvita.ua/vnz

Что делать абитуриенту

В электронном кабинете абитуриента, которого вуз готов принять на бюджет сегодня появится статус "Рекомендован к зачислению". Далее, чтобы подтвердить свои намерения учиться, поступающий должен предоставить оригиналы документов до 18:00 6 августа. Тогда его включат в приказ на поступление, а статус изменится на "Включен в приказ".

Если абитуриент не подаст документы, рекомендация аннулируется. В кабинете появится пометка об исключении из списка рекомендованных.

У тех, кто не прошел на бюджет, останется статус "Допущен к конкурсу". Абитуриент может поступить на выбранную специальность на контракт, допуск к конкурсу происходит автоматически.

Рекомендации к зачислению на контракт можно будет отследить 7 августа.

В какие вузы и на какие специальности хотят поступать украинцы

В этом году больше всего заявлений подали на такие специальности, как право, филология, менеджмент и медицина.

ТОП-5 украинских высших учебных заведений по числу заявлений абитуриентов выглядит так:

1. Киевский национальный университет им. Шевченко

2. Львовский национальный университет им. И. Франко

3. Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского

4. Национальный университет "Львовская политехника"

5. Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина

Цифры о вступительной кампании 2018

Максимально на бюджет можно было подать семь заявлений, но в среднем абитуриенты регистрировали пять.

Больше всего заявлений подали в первый день приема - 120 301, а меньше всего в последний день - 28 985.

Больше половины поступающих (55%) подали заявления только на контракт.

Справку, которая разрешает пользоваться сельским коэффициентом, в электронные кабинеты загрузили 21 514 абитуриентов.