Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" не будет останавливать работу столичных ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 после приема этих станций от ПАО "Киевэнерго" в ночь с 31 июля на 1 августа, сообщило "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в "Киевтеплоэнерго".

Подчеркивается, что станции будут работать, невзирая и на отсутствие контракта с НАК "Нафтогаз Украины".

"Останавливать станции не планируется – это создало бы угрозу стабильности электроснабжения Киева, особенно учитывая жаркую погоду и активное использование кондиционеров. Компания ищет пути для обеспечения ТЭЦ газом. Сегодня состоится заседание по этому поводу в Кабмине. Среди возможных вариантов рассматривается закупка газа не у "Нафтогаза", а у других поставщиков", - сказал собеседник агентства.

Вопрос дальнейшей работы ТЭЦ в Киевской городской госадминистрации пока не комментируют. Огласить соответствующую информацию планируется на брифинге замглавы столичной администрации Петра Пантелеева в среду.

Напомним, Киев завершает прием тепловых сетей от "Киевэнерго", которое использовало их с 2001 года. Финальный этап передачи состоится 1 августа – КП "Киевтеплоэнерго" примет ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и мусоросжигательный завод "Энергия".

"Нафтогаз Украины" не подписывает договор с "Киевтеплоэнерго" в связи с отказом КГГА принимать на КП "Киевтеплоэнерго" долги, ранее сформированные "Киевэнерго" перед НАК. В "Нафтогазе" подчеркивают, что такая позиция КГГА вступает в противоречие со ст. 22 закона "О теплоснабжении".

Ранее "Страна" сообщала, что для "Киевтеплоэнерго" утвердили новые тарифы. Отключать горячую воду всей столице не будут.

Также Кличко заявил, что Киев не будет выплачивать миллиардные штрафы "Нафтогазу".