Новый руководитель Национального института стратегических исследований (НИСИ) Ростислав Павленко сообщил, что остается советником президента по гуманитарным вопросам. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Остаюсь советником президента Украины по гуманитарным вопросам. Поэтому большой привет всем, кто поспешил предвестить отстранение от стратегически важных тем. Рановато обрадовались. Все будет хорошо!", - написал Ростислав Павленко в Facebook.

Он также сообщил, что уже успел обсудить с коллективом Национального института стратегических исследований приоритеты и задачи на ближайший период и поблагодарил президента за назначение на должность.

В графе о месте работы у Павленко все еще значится должность в Администрации президента Фото: facebook.com/rostyslav.pavlenko

Он также сообщил, что сотрудничает с бывшим директором Национального института стратегических исследований Владимиром Горбулиным. "Владимир Павлович Горбулин в Национальной академии наук будет заниматься вещами, которые сможет сделать только он. Работаем в одной команде, и в полном взаимодействии", - написал Павленко.

Как сообщала "Страна", 30 июля президент Украины Петр Порошенко назначил Павленко директором Национального института стратегических исследований и уволил с этой должности Владимира Горбулина, перешедшего на работу в Национальную академию наук.

Также "Страна" разбиралась, почему из Администрации президента ушел идеолог автокефалии Павленко.

Сам он отрицает, что его уволили из АП из-за провала по автокефалии.