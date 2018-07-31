На востоке Бельгии мужчина на футбольном поле подорвал себя взрывным устройством, закрепленным на поясе, сообщает во вторник RTBF.

По предварительным данным, подорвавшему себя в городе Вервье мужчине было 50-60 лет. На его теле обнаружили ключ от дома, расположенного в квартале неподалеку. Он принадлежал бывшему военнослужащему.

В результате взрыва мужчина погиб. Других жертв и пострадавших нет.

Следователи считают, что речь идет о суициде, а не о попытке теракта. В момент взрыва рядом с мужчиной никого не было.

На место взрыва прибыли саперы, собаки проверили периметр футбольного поля. Полиция эвакуировала жителей одной из улиц.

Фото: twitter.com/kmeiraneamare

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