В Бельгии бывший военный выбежал на пустое футбольное поле и пустил в ход пояс шахида
На востоке Бельгии мужчина на футбольном поле подорвал себя взрывным устройством, закрепленным на поясе, сообщает во вторник RTBF.
По предварительным данным, подорвавшему себя в городе Вервье мужчине было 50-60 лет. На его теле обнаружили ключ от дома, расположенного в квартале неподалеку. Он принадлежал бывшему военнослужащему.
В результате взрыва мужчина погиб. Других жертв и пострадавших нет.
Следователи считают, что речь идет о суициде, а не о попытке теракта. В момент взрыва рядом с мужчиной никого не было.
На место взрыва прибыли саперы, собаки проверили периметр футбольного поля. Полиция эвакуировала жителей одной из улиц.
Фото: twitter.com/kmeiraneamare
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