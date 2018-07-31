В Киеве уже 16 человек отравились шаурмой, купленной в киосках фаст-фуда, полиция изъяла продукцию и начала расследование по факту массового отравления. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Полицейские сообщили, что сообщения про отравившихся людей поступали в течение всего дня из разных инфекционных отделений медучреждений. В данный момент известно, что 16 человек госпитализированы с острыми кишечными инфекциями.

Ранее сообщалось, что шаурмой отравились пять человек. Правоохранители начали расследование по факту массового отравления людей.

"Установлено, что накануне пострадавшие покупали шаурму на Броварском проспекте, после употребления которой стали себя плохо чувствовать. Их доставили в лечебные учреждения, одна пострадавшая отказалась от госпитализации", - говорится в сообщении полиции Киева.

Как прокомментировал начальник управления Александр Кузьмин, следственный отдел внес сведения о данном событии в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины - нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

"Сейчас назначен ряд экспертиз, среди которых судебно-медицинские и продуктов питания. Также проводится проверка заведения, в котором граждане приобрели фаст-фуд. Полиция изъяла оборудование и общается с владельцем и работниками", - сообщил начальник управления.

Ранее "Страна" сообщала про первые подробности массового отравления в детском лагере Ястребок.

В Украине каждый пятый детский лагерь работает с нарушением санитарных норм.