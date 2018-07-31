В УПЦ КП ожидают, что вопрос о предоставлении автокефалии Украине может быть рассмотрен на собрании Константинопольской Патриархии в сентябре. Об этом собщает пресс-секретарь УПЦ КП архиепископ Евстратий (Зоря) на своей странице в Facebook.

"С 1 по 3 сентября в Константинопольской Патриархии состоится общее собрание всего епископата этой Церкви. О созыве такого собрания объявил Патриарх Варфоломей", - написал он.

Зоря добавил, что перед собранием должна состояться очередная сессия Священного Синода Патриархата.

По его словам, тематика собрания (синакса) обозначена как вопросы, связанные с Матерью-Церковью и шире - с православием. "И то, и другое определение дают основание предполагать, что речь пойдет об "украинском вопросе", - подчеркнул архиепископ Евстратий (Зоря).

Он напомнил, что предыдущее собрание всех иерархов Трона (аналог Архиерейского Собора в других Поместных Церквах) состоялось в сентябре 2015 года.

Фото: facebook.com/yevstr

Как сообщала "Страна", Парубий ждет автокефалии уже летом-осенью, а ЕПЦ - до конца года.

Напомним также, что в РПЦ сравнили автокефалию для Украины с расколом на православие и католичество в 1054 году.

Ранее "Страна" писала, что грузинская православная церковь не поддержала Украину в вопросе автокефалии.