Коммунальная корпорация "Киевавтодор" в случае дальнейшего повышения температуры воздуха запретит тяжеловесным грузовикам въезд в столицу. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

По ее данным, "Киевавтодор" просит перевозчиков принять к сведению, что при достижении температуры воздуха 28 градусов "вводится ограничение движения по улично-дорожной сети г. Киева для тяжеловесных транспортных средств общим весом свыше 24 т и нагрузкой на ось более 7 т с 10: 00 до 22:00".

К слову, Укргидрометцентр прогнозирует, что в среду, 1 августа, воздух в столице прогреется до 27-29°.

Ранее "Страна" сообщала, что в ближайшие дни Украину ждут испепеляющая жара и дожди с градом.

Также мы писали о том, что синоптик рассказала, когда в Киеве спадет жара и станет легче дышать.