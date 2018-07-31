В первый день августа в Украине ожидается жаркая погода с дождями на западе страны и с переменной облачностью на остальной территории. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Фото: meteo.gov.ua

По данным синоптиков, 1 августа в западных регионах Украины ночью ожидается от +17 до +20 градусов. Днем воздух прогреется до +27-29. Пройдут дожди.

В центральных областях ночью температура воздуха будет колебаться от +16 до +20. Днем будет достаточно жарко - от+26 до +30. Дождей не обещают.

Прохладнее всего будет в северных областях страны, где ночью температура опустится до +15 градусов, а днем прогреется не выше +27.

Жарче будет на юге Украины, где ночью ожидается +20-24 градуса, а днем прогреется до +33 градусов.

На востоке Украины также дождей не прогнозируют, а от ары будет спасать переменная облачность. Ночью ожидается +20-22 радуса, а днем - до +32 градусов.

Ранее "Страна" писала о том, что в шести областях Украины непогода обесточила населенные пункты и сорвала крыши домов.

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