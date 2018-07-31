Правительство Украины приняло Национальный план мероприятий по неинфекционным заболеваниям, разработанный министерством здравоохранения, пишет Украинская правда.

В план Минздрава входят следующие мероприятия:

Повысить акцизы на табачные изделия, алкогольные напитки.

Повысить налоги на алкоголь и алкогольные напитки, чтобы уменьшить ценовую доступность.

Полностью запретить рекламу и другие виды стимулирования продажи табачных изделий, алкогольных напитков, слабоалкогольных и энергетических напитков, продуктов питания, содержащих избыточное количество соли, жиров, сахара и трансжиров.

Разработать нормативно-правовые акты по снижению негативного воздействия загрязнения воздуха, шума, электромагнитного поля, других неблагоприятных факторов окружающей среды на здоровье населения.

Разработать нормативно-правовые акты по контролю содержания трансизомерных жиров в пищевых продуктах, их изъятие и замена на ненасыщенные жиры.

Информировать потребителей о точном количестве соли, сахара, насыщенных жиров с указанием их соотношение с рекомендованными нормами потребления при маркировке пищевых продуктов.

Исключить продажу высококалорийных продуктов питания и напитков с повышенным содержанием насыщенных жиров, соли и сахара в учебных заведениях и на прилегающих к ним территориях.

Обеспечить систематический надзор за безопасной учебной нагрузкой детей.

Cоздать систему надзора за дорожным движением, регистрации дорожно-транспортных происшествий, погибших в них и тех, кто получил повреждения.

В Минздраве заявляют, что разработанный план к 2030 году должен на треть уменьшить преждевременную смертность от неинфекционных заболеваний: сердечно-сосудистых заболеваний, рака, диабета и хронических респираторных заболеваний.

Кроме того, медики ожидают такие позитивные изменения:

минимум на 10% уменьшится злоупотребление алкоголем;

на 10% снизится распространенность низкой физической активности;

на 30% сократится потребление соли;

снизится до показателя 18,5% распространенность потребления табачных изделий населением в возрасте старше 15 лет;

остановится рост заболеваемости ожирением и диабетом, на 25% снизить смертность от ДТП.

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