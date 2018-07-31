Гройсман утвердил план, по которому Супрун будет побуждать украинцев меньше пить, курить и солить
Правительство Украины приняло Национальный план мероприятий по неинфекционным заболеваниям, разработанный министерством здравоохранения, пишет Украинская правда.
В план Минздрава входят следующие мероприятия:
- Повысить акцизы на табачные изделия, алкогольные напитки.
- Повысить налоги на алкоголь и алкогольные напитки, чтобы уменьшить ценовую доступность.
- Полностью запретить рекламу и другие виды стимулирования продажи табачных изделий, алкогольных напитков, слабоалкогольных и энергетических напитков, продуктов питания, содержащих избыточное количество соли, жиров, сахара и трансжиров.
- Разработать нормативно-правовые акты по снижению негативного воздействия загрязнения воздуха, шума, электромагнитного поля, других неблагоприятных факторов окружающей среды на здоровье населения.
- Разработать нормативно-правовые акты по контролю содержания трансизомерных жиров в пищевых продуктах, их изъятие и замена на ненасыщенные жиры.
- Информировать потребителей о точном количестве соли, сахара, насыщенных жиров с указанием их соотношение с рекомендованными нормами потребления при маркировке пищевых продуктов.
- Исключить продажу высококалорийных продуктов питания и напитков с повышенным содержанием насыщенных жиров, соли и сахара в учебных заведениях и на прилегающих к ним территориях.
- Обеспечить систематический надзор за безопасной учебной нагрузкой детей.
- Cоздать систему надзора за дорожным движением, регистрации дорожно-транспортных происшествий, погибших в них и тех, кто получил повреждения.
В Минздраве заявляют, что разработанный план к 2030 году должен на треть уменьшить преждевременную смертность от неинфекционных заболеваний: сердечно-сосудистых заболеваний, рака, диабета и хронических респираторных заболеваний.
Кроме того, медики ожидают такие позитивные изменения:
- минимум на 10% уменьшится злоупотребление алкоголем;
- на 10% снизится распространенность низкой физической активности;
- на 30% сократится потребление соли;
- снизится до показателя 18,5% распространенность потребления табачных изделий населением в возрасте старше 15 лет;
- остановится рост заболеваемости ожирением и диабетом, на 25% снизить смертность от ДТП.
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