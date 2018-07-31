В Киеве 31 июля в Пуще-Водице произошло ДТП с опрокидыванием. Daewoo Lanos столкнулся с трамваем №12 около 13:05. Об этом сообщает Информатор.

Автомобили столкнулись на перекрестке улиц Городской и Федора Максименко. Daewoo двигался по улице Максименко в сторону Академгородка. Трамвай двигался по маршруту со стороны Куреневки. После того, как трамвай выехал с остановки, произошло столкновение.

Водитель трамвая сообщила, что заметила машину в последний момент и начала тормозить, однако было уже поздно. В результате столкновения Lanos перевернулся. В машине находились три человека. Все они были госпитализированы. Мужчина-водитель отделался легкими травмами, у женщины подозрение на перелом ключицы. Больше всего пострадала 10-летняя девочка. Ее с серьезными травмами забрали в больницу.

Движение трамваев по маршруту №№ 11, 12, 16 парализовано. На месте работала патрульная полиция, медики и следственно-оперативная группа. Подробности ДТП выясняются.

Фото: kiev.informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

Как сообщала "Страна", в Киеве закроют движение двух трамвайных маршрутов до 20 августа.

Напомним также, что ранее в Киеве из-за потопа остановили движение трамваев и троллейбусов.

Ранее "Страна" публиковала фото с места ДТП на Дорогожичах в Киеве, где легковушка сбила мотоциклиста.