Николаевский окружной административный суд признал недействительным решение местного облсовета о предоставлении русскому языку статуса регионального. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

В июле 2012 года областной совет согласовал решение "О реализации требований Закона Украины "Об основах государственной языковой политики". Такое нововведение признавало, что на территории области наряду с государственным украинским языком действует и русский язык в качестве регионального.

В то же время, Конституционный суд в феврале 2018 года признал закон "Об основах государственной языковой политики" неконституционным.

Прокуратура указывает, что облсовет самостоятельно не принимал меры, чтобы привести решение в соответствие с действующим законодательством, поэтому первый заместитель прокурора области обратился в суд.

Суд удовлетворил иск прокуратуры и признал решение недействительным.

Закон "Об основах государственной языковой политики" авторства депутатов от Партии регионов Сергея Кивалова и Вадима Колесниченко был принят Радой в июле 2012 года. Он предусматривал возможность официального двуязычия в регионах, где численность нацменьшинств превышает 10%.

Ранее "Страна" писала о том, что Ницой рассказала, как штрафовала в лагере вожатых за русский язык.

Также мы сообщали, что Конституционный суд Молдовы лишил русский язык особого статуса.