Полицейские Харьковской области устанавливают обстоятельства гибели 23-летнего военнослужащего, тело которого было обнаружено на территории воинской части в городе Лозовая. Об этом сообщается на странице региональной Нацполиции в Facebook.

Фото: facebook.com/Поліція Харківщини

В сообщении уточняется, что информация о происшествии поступила в полицию 30 июля. Тело погибшего было обнаружено в канализационном коллекторе на территории военной части.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

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