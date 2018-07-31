Орджоникидзевский райсуд Харькова приговорил к 12 годам заключения 84-летнего харьковчанина Мехти Логунова по обвинению в государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Сообщается, что мужчина собирал секретные сведения про оборонные заказы Украины для России. "Прокуратура доказала, что это были секретные сведения, принадлежащие научным учреждениям, содержащие государственную тайну. В дальнейшем информацию планировалось передать представителям иностранного государства - России", - говорится в сообщении.

Полицейские рассказали, что в поле зрения СБУ злоумышленник попал в августе 2017 года.

Отмечается, что в настоящее время приговор суда еще не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование. Сейчас осужденный находится под стражей.

В комментарии "Украинской правде" адвокат Логунова Максим Шаповалов рассказал, что суд вынес приговор 30 июля. Теперь защита собирается обжаловать это решение. На подачу апелляции у него есть 30 дней.

Мехти Логунов Фото: pravda.com.ua

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