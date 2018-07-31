Лоукостер Wizz Air планирует 30 октября запустить новый рейс из Лондона (Лутона) в Харьков. Об этом сообщает в релизе компании.

На сайте уже указана стоимость перелета в 1,5 тысяч гривен, однако на более поздние даты есть билеты и по 609 гривен. Рейсы будут выполняться трижды в неделю — по вторникам, четвергам и субботам, говорится в сообщении авиакомпании.

Напомним, с 1 мая лоукостер начал выполнять полеты по маршруту Львов - Лондон (Лутон).

Однако стоит отметить, что основной проблемой для украинцев при планировании и организации самостоятельной поездки в Лондон является вопрос получения визы в Великобританию.

Ранее Wizz Air также разместила третий самолет Airbus A320 на своей киевской базе и расширила сеть маршрутов из Львова в Дортмунд, Гданьск, Катовице и Лондон "Лутон".

Как сообщала "Страна", из аэропорта в 100 км от Ужгорода Wizz Air запустит 7 новых направлений.

Напомним также, что лоукостер Wizz Air запустил прямой рейс за Полярный круг.