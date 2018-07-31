В Днепропетровской области в ДТП погибла пара, которая накануне решила пожениться. Трагедия произошла на автодороге между селами Пригородное и Старозаводское. Жених и невеста ехали на мотоцикле и столкнулись с легковым авто ВАЗ 2101.

В результате аварии 26-летняя женщина и 30-летний водитель мотоцикла получили смертельные травмы. Полиция устанавливает подробности дорожного происшествия.

Фото: Нацполиция Украины

Напомним, 31 июля утром во Львовской области при столкновении выехавшего на встречку джипа с грузовиком погибла женщина, а травмы получили двое детей и один взрослый.

Ранее "Страна" писала о том, что появились фото с места ДТП на Дорогожичах в Киеве, где легковушка сбила мотоциклиста.

Также мы сообщали,что под Ровно неизвестные попали на угнанном авто в ДТП и сбежали.