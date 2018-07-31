Украина превращается в "дикий Запад" - здесь развернули настоящую охоту на поезда, которые останавливают в чистом поле. Неизвестные вандалы портят вагоны, а в отдельных случаях - нападают на пассажиров.

Очередной такой случай произошел сегодня. В Киеве группа молодых людей в балаклавах напала на городскую электричку, забросала камнями машинистов и разрисовала вагоны.

Хулиганов, которые в этом году совершили уже несколько подобных нападений, до сих пор не нашли. "Страна" вспомнила другие случаи подобных нападений на поезда.

Нападение в Киеве

Самый свежий инцидент произошел 30 июля около 21:20 между остановками "Сырец" и "Вышгородская".

Группа нападавших бросалась камнями и не давала пассажирам выйти из вагонов. Камнями забросали и кабину машинистов, а вагоны разрисовали. Некоторые люди внутри отравились парами краски, многих рвало, рассказали очевидцы. При этом в электричке в числе пассажиров были и дети.

Очевидцы рассказали в соцсетях подробности произошедшего. "Внутри реально был ад! Я лично задыхался от концентрата краски, половину людей тошнило, была паника и крик детей. Те, кто попытался сопротивляться – закидали камнями! Парню при мне футболкой мотали окровавленную голову", – написал очевидец Иван Цуканов.

"Некоторые люди внутри отравились парами краски, многих рвало, выйти не давали, бросались камнями, разбили голову одному мужчине. Забросали камнями кабину машинистов. Муж пришел домой кашляет, болит голова. Самое ужасное, что в вагоне были и женщины, и дети... никому не давали выйти", – сообщила жена одного из пострадавших пассажиров.

Это не первый раз, когда столичная электричка подвергается вандализму. В феврале этого года неизвестные полностью разрисовали электропоезд ЕР 522. В Facebook в связи с этим предложили отгородить депо заборами.

Инцидент в Каменском

В Каменском Днепропетровской области 1 апреля этого года группа молодых людей в балаклавах остановила пригородный электропоезд сообщением Днепр – Баловка, открыв концевой кран тормозной магистрали на хвостовом вагоне.

Утром на остановочной платформе 52-й километр перегона Каменское – Баловка хулиганы не дали помощнику машиниста восстановить давление в тормозной магистрали, пока не разрисовали граффити все шесть вагонов электропоезда.

Изуродованный вандалами поезд временно отстранили от курсирования, чтобы перекрасить вагоны. Стоимость работ с использованием двухкомпонентной краски оценили в 200 тысяч грн.

Атака в Ворзеле

В Киевской области 21 апреля этого года хулиганы разбили камнем голову машинисту. В 21:40 возле остановочной платформы Ворзель неизвестные забросали камнями региональный электропоезд №6631 Киев-Малин, в результате чего было разбито лобовое стекло кабины электропоезда, а машинист получил травму головы.

Менее чем за месяц на перегоне Ирша-Тетерев Киевской области неизвестные трижды забросали камнями поезд №706 Перемышль - Киев.

Нападение в Киеве

В августе прошлого года подобный инцидент произошел на платформе станции им. Георгия Кирпы в Киеве. Это была организованная группа численностью более 50 человек в масках, некоторые из них – вооруженные битами. Неизвестные задержали поезд на 25 минут.

Мужчины угрожали локомотивной бригаде и не давали выйти из кабины машиниста, жгли на платформе дымовые шашки, раскрашивали вагоны и снимали все на видео. Также не выпускали пассажиров из вагонов электропоезда. Во время события железнодорожники вызвали полицию, ВОХР и СБУ.

Ориентировочные затраты по восстановлению окраски вагонов оценили в 150 тысяч грн.

Атака на поезд в Москву

В сентябре 2017 года организация "Черный комитет" похвасталась в соцсети тем, что ее члены разрисовали поезд "Киев - Москва". На вагонах написали: "Смерть России", "Навеки отдельно", "Украина победит". В паблике заявлялось, что организация считает неприемлемым, чтобы Украина имела транспортное сообщение со страной-агрессором.

Как реагирует полиция

Во всех инцидентах сообщалось, что правоохранители занимаются расследованием инцидента. Однако на этом все и заканчивалось - никаких сообщений о том, что хулиганов нашли и наказали, так и не появилось.

При этом нападения на поезда учащаются. Хулиганы кладут камни на рельсы или бросают их в окна вагонов. С 2012 года зафиксировано более 550 случаев битья окон в поездах камнями.

В январе этого года жертвой хулиганов чуть не стала певица Руслана. "Бросили камень на ходу в окно рядом со мной, оно рассыпалось у меня на глазах. К счастью, никто не пострадал, камень упал мне на колени, стекло вылетело наружу", – рассказала она.