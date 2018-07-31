В Киеве в метро уже в следующем году появятся общественные туалеты для пассажиров. На метро "Святошин" уборные установят в ходе ремонтных работ уже в первом полугодии 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

На данный момент на станции метро "Святошин" заканчивают реставрационные работы. Черновые работы на станции уже завершили, но продолжаются работы по облицовке стен. Окончательно ремонт всех выходов наверх планируют закончить до конца года.

Также на станции построят туалеты и лифты. Затем работники возьмутся за благоустройство вокруг станции: пешеходных дорожек, остановок общественного транспорта и точек торговли.

"Работы по благоустройству будут проходить уже в следующем году. Нам нужно выйти из-под земли, для того, чтобы там завершить все работы. И после этого уже навести порядок. Это где-то в первом полугодии 2019 года", - отметил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Реконструкция станции обойдется городскому бюджету в 200 млн гривен.

Ранее чиновники показали, как будет выглядеть станция метро "Святошин" после ремонта.

Как сообщала "Страна", экономные киевляне перед подорожанием метро занесли в него миллион долларов.

Также стало известно, что 31 июля - последний день, когда можно без доплаты обменять синие жетоны на зеленые.