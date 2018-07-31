Сегодня, 31 июля, Высший совет правосудия (ВСП) согласовал количество судей в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС): штат будет состоять из 39 единиц. Регистрация кандидатов в Высший антикоррупционный суд уже началась. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Также сообщается, что из 39 судей ВАКС 12 судей будут занимать должности судей Апелляционной палаты этого суда.

Также член Высшего совета правосудия Вадим Беляневич напомнил, что 21 июня Верховная рада Украины приняла закон о Высшем антикоррупционном суде, который вступил в силу 28 июня 2018 года.

"Согласно части первой статьи 5 Закона Украины "О Высшем антикоррупционном суде" количество судей Высшего антикоррупционного суда определяется согласно ЗУ "О судоустройстве и статусе судей" в пределах расходов, предусмотренных в Государственном бюджете Украины на содержание этого суда, и с отдельной установкой, в пределах численности судей соответствующего ведомства, количества судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда", - говорится в сообщении

Напомним, что 18 июля Парубий подписал закон для запуска антикоррупционного суда. Согласно изменениям к закону, Высший антикоррупционный суд сможет рассматривать все дела, которые относятся к подследственности Национального антикоррупционного бюро.

Как сообщала "Страна", ранее Кабмин утвердил план создания Высшего антикоррупционного суда.