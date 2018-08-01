В Украине очередное резонансное убийство. Во дворе своего дома застрелен бывший боец батальона "Донбасс" Виталий Олешко с позывным "Сармат".

Убийство произошло в Бердянске, где у Олешко свой дом-гостиница. Он сидел в кафе с женой и знакомыми, когда к ним подошел мужчина с бородой и дважды выстрелил Сармату в спину из охотничьего ружья – двустволки.

О случившемся сообщил друг Олешко Андрей Маджаров. Он опубликовал стрим прямо с места преступления. Рядом с телом атошника сидит его жена Татьяна. Позже Маджаров удалил запись из Facebook.

Видео с места преступления, которое после удаления из Facebook появилось на YouTube:

На нем Маджаров говорит: "Я не знаю, что сказать. Это война. Саша ("Перхоть") Пономарев, это было последнее, что ты сделал, скорее всего". Вероятно, имеется в виду нардеп из Бердянска Александр Пономарев, с которым у погибшего якобы был конфликт.

При этом буквально за час до убийства Сармат был в прямом эфире, где проходило аппаратное совещание городских чиновников. Отметим, что Олешко был в Бердянске активистом, который критиковал местную власть.

"После "аппаратки" заехали к Виталику, стали во дворе, перекинулись несколькими словами. Вдруг в калитку вошел какой-то человек и открыл стрельбу. Убив Виталия, он выскочил и прыгнул в машину, которая стояла с заведенным мотором", – рассказал "Стране" один из очевидцев трагедии.

На место преступления прибыло руководство областной полиции. По версии правоохранителей, около 12:30 на улице Восточной неизвестный выстрелил в 43-летнего Олешко, после чего скрылся с места происшествия. Введен план "Сирена".

По предварительной версии полиции, убийство совершено наемными киллерами, к покушению может быть причастен один из депутатов Бердянского горсовета. Также Виталий Олешко был свидетелем защиты капитана Виктора Каминского с позывным "Жак" из батальона "Донбасс", который уже больше года находится в следственном изоляторе Мариуполя.

"Страна" разбиралась, что известно о погибшем сегодня Виталии Сармате (так он называл себя в Facebook) и о самом преступлении.

Задержаны подозреваемые в убийстве

Около 18:00 полиция задержала предполагаемого убийцу Сармата – атошника Виталия Олешко. Его застрелили сегодня днем в Бердянске, во дворе собственной гостиницы.

Об этом "Стране" стало известно от собственных источников в полиции. В то же время собеседники нашего издания в прокуратуре пока не знают, откуда взялась информация о задержании, и намерены ее проверить.

Позже информацию о поимке вероятного убийцы сообщил в Facebook журналист Юрий Бутусов.

"Полиция задержала группу киллеров, убивших сегодня днем Виталия Олешко в Бердянске. Машина, в которой находилось четверо мужчин, была перехвачена близ села Приморское Запорожской области, киллеры пытались скрыться, но их задержали и уже успели провести опознание. Свидетель преступления против Виталия Олешко его друг Андрей Маджаров опознал убийцу, его опознали и другие свидетели. Кто что-либо знает об этом преступнике – нужна вся необходимая информация. Это однозначно заказное убийство, действовала целая группа, надо добраться до заказчиков", – написал он в соцсети.

В Facebook уже найден человек, который похож на предполагаемого убийцу. Его зовут Артем Матюшин. Он профессионально занимается карате.

Как стало известно "Стране", Матюшин – родом из Донецкой области. Он служил в батальоне "Айдар". Прозвище "Заяц".

Позже экс-"торнадовец" Николай Цукур заявил, что Матюшин сначала служил в "Торнадо", потом перешел в "Азов".

"Это Артём Матюшин, уроженец Донецкой области. В прошлом проходил службу в подразделении "Торнадо". Артём в батальоне прошел курс подготовки снайперов. Принимал участие в боевых действиях. Дисциплинированный, трезвомыслящий, умело обращался с оружием.

В 2015 году были задержаны семь бойцов "Торнадо" и командир Онищенко Руслан. Я как первый заместитель командира "Торнадо" возглавил батальон. С личным составом был выведен из зоны АТО в город Боярка, Киевской обл.

Со всем личным составом проводили беседы руководство МВД и лично Вадим Троян. Часть бойцов перешли в полк "Миротворец". Артем Матюшин, Денис Зеленкин и Тарас Мовчан перешли в полк "Азов". И не просто перешли, а ночью загрузили спортинвентарь в машину и с личным оружием покинули базу "Торнадо", – написал Цукур в Facebook.

Появились также фото мужчин, которые находились вместе с Матюшиным в автомобиле. Их опубликовало Facebook-сообщество "Брд24/7 Бердянск".

Кто такой Виталий Олешко

Олешко – один из бердянских майдановцев, который создавал там местную самооборону. После начала войны на Донбассе Сармат воевал под Иловайском, где попал в плен "ДНР". После полугода жизни в подвале здания донецкого областного СБУ был освобожден в феврале 2015 года.

Олешко – родом из Артемовска (ныне Бахмут) Донецкой области. В Бердянск переехал в 1998 году, где занялся пивным бизнесом – был представителем донецкого пивзавода "Сармат", откуда и взял свое прозвище, позже ставшее атошным позывным.

Бизнес оказался успешным, и Олешко обзавелся домом недалеко от моря, который позже переоборудовал в гостиницу.

После возвращения из плена Сармат стал городским активистом, регулярно атакуя местную власть и привлекая для этого друзей-атошников.

В YouTube много видео с акций, в которых принимал участие Олешко. Так, в мае он на сессии горсовета назвал мэра "г...ном" после того, как горсовет запретил продавать спиртные напитки после 11 вечера и до 10 утра.

"Это какими дураками надо быть!" – восклицает Сармат на видео (напомним, он и сам являлся владельцем кафе).

Походы по кабинетам чиновников – в частности, к мэру Бердянска – на камеру стали фирменным стилем Сармата.

Известен был активист и своими действиями против российского Сбербанка, который Олешко обливал краской.

Буквально за несколько дней до убийства у Олешко был суд с городскими властями. "По поводу сноса здания моей несовершеннолетней дочери", – объяснил Сармат.

Скандалы вокруг Сармата

Противники активиста обвиняли его в вымогательстве урожая у фермера.

В Сети появилась запись, в которой голос, похожий на Олешко, предлагал фермеру договориться по земле и урожаю, иначе делом займется прокуратура. Голос представлялся Виталием Сарматом из Бердянска, руководителем организации ветеранов АТО.

Речь шла об урожае подсолнечника.

Позже Сармат признал, что такой разговор с фермером имел место, но заявил, что в самом видео есть манипуляции.

В марте 2018 года Олешко официально заявил, что будет баллотироваться в мэры Бердянска. Именно с этим его сторонники связывали появление в Сети против Сармата информации о рейдерстве.

Сам Сармат незадолго до своей гибели заявил, что против него возбуждено уголовное дело. Местные СМИ пишут, что Олешко судят за нанесение легких телесных повреждений журналисту. Первое заседание суда состоялось в начале июля.

Сам активист называл дело сфальсифицированным.

"Всеобщая мобилизация"

После убийства Сармата ветераны АТО из Бердянска написали в Facebook призыв браться за оружие.

"Братья, всеобщая мобилизация. Откапываем то, что зарыто в 14-15 году.Или мы этих пи"оров сейчас придушим, или эти гниды нас всех по одному перестреляют", – говорится в заявлении.