В Украине очередное резонансное убийство. Во дворе своего дома застрелен бывший боец батальона "Донбасс" Виталий Олешко с позывным "Сармат".

Убийство произошло в Бердянске, где у Олешко свой дом-гостиница. Он сидел в кафе с женой и знакомыми, когда к ним подошел мужчина с бородой и дважды выстрелил Сармату в спину.

О случившемся сообщил друг Олешко Андрей Маджаров. Он опубликовал стрим прямо с места преступления. Рядом с телом атошника сидит его жена. Позже Маджаров удалил запись из Facebook.

При этом буквально час назад Сармат был в прямом эфире, где проходили выступления разных городских чиновников. Отметим, что Олешко был в Бердянске активистом, который критиковал местную власть.

На место преступления прибыло руководство областной полиции. По версии правоохранителей, около 12:30 по улице Восточной неизвестный выстрелил в 43-летнего Олешко, после чего скрылся с места происшествия. Введен план "Сирена".

"Страна" разбиралась, что известно о погибшем сегодня Виталии Сармате (так он называл себя в Facebook).

Кто такой Виталий Олешко

Олешко - один из бердянских майдановцев, который создавал там местную самооборону. После начала войны на Донбассе "Сармат" воевал под Иловайском, где попал в плен "ДНР". После полугода жизни в подвале здания донецкого областного СБУ был освобожден в феврале 2015 года.

Олешко - родом из Артемовская (ныне Бахмут) Донецкой области. В Бердянск переехал в 1998 году, где занялся пивным бизнесом - был представителем донецкого пивзавода "Сармат", откуда и взял свое прозвище, позже ставшее атошным позывным.

Бизнес оказался успешным, и Олешко обзавелся домом недалеко от моря, который позже переоборудовал в гостиницу.

После возвращения из плена Сармат стал городским активистом, регулярно атакуя местную власть и привлекая для этого друзей-атошников.

В YouTube много видео с акций, в которых принимал участие Олешко. Так, в мае он на сессии горсовета назвал мэра "г...ном" после того, как горсовет запретил продавать спиртные напитки после 11 вечера и до 10 утра.

"Это какими дураками надо быть!", - восклицает Сармат на видео (напомним, он и сам являлся владельцем кафе).

Походы по кабинетам чиновников - в частности, к мэру Бердянска - на камеру стали фирменным стилем "Сармата".

Известен был активист и своими действиями против российского "Сбербанка", который Олешко обливал краской.

Буквально за несколько дней до убийства у Олешко был суд с городскими властями. "По поводу сноса здания моей несовершеннолетней дочери", - объяснил "Сармат".

Скандалы вокруг Сармата

Противники активиста обвиняли его в вымогательстве урожая у фермера.

В сети появилась запись, как голос, похожий на Олешко, предлагал фермеру договориться по земле и урожаю, иначе делом займется прокуратура. Голос представлялся Виталием Сарматом из Бердянска, руководителем организации ветеранов из АТО.

Речь шла об урожае подсолнечника.

Позже Сармат признал, что такой разговор с фермером имел место, но заявил, что в самом видео есть манипуляции.

В марте 2018 года Олешко официально заявил, что будет баллотироваться в мэры Бердянска. Именно с этим его сторонники связывали появление в сети против "Сармата" информации о рейдерстве.

Сам Сармат незадолго до своей гибели заявил, что против него возбуждено уголовное дело. Местные СМИ пишут, что Олешко судят за нанесение легких телесных повреждений журналисту. Первое заседание суда состоялось в начале июля.

Сам активист называл дело сфальсифицированным.