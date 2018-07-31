Сегодня, 31 июля в Бердянске произошла трагедия. Здесь расстреляли местного активиста Виталия Олешко. Он был участником АТО с позывным Сармат (сейчас АТО переименовали в ООС - Прим. Ред.) и почти шесть месяцев провел в плену так называемой "ДНР".

По словам очевидцев, нападение на Виталия Олешко произошло во дворе гостиницы, принадлежащей его семье по адресу Восточный проспект, 157. Двое людей приехавших на красном автомобиле, предположительно марки "Таврия", вошли во двор и выстрелили в спину Олешко из двуствольного ружья, передает портал Рro.berdyansk.

Фото: Facebook

Фото: pro.berdyansk.biz

По предварительной информации, номер автомобиля на котором приехали нападавшие АР8673. На данный момент полицией введен план "Перехват".

Очевидцы убийства также выложили в соцсети видео с места трагедии. Чуть позже этот стрим был удален.

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