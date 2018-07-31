Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что руководители украинских предприятий, которые осуществляют закупки в России, должны нести уголовную ответственность. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Каждый ответственный руководитель должен отчитываться перед своей страной за позицию по измене... мне кажется, что должна быть не только моральная, но и уголовная ответственность за финансовую поддержку страны-агрессора для тех, кто покупает те вещи в России, которые могут быть сделаны в Украине", - заявил Турчинов.

Он также отметил, что считает заказ "Укрзализныцы" в России партии наградных значков позором.

"Когда мы какие-то бляшки заказываем в России, то это просто позор!" - подчеркнул секретарь СНБО.

Как сообщала "Страна", 26 июля государственная компания "Укрзализныця" заказала в России партию наградных значков "Почетный железнодорожник" по 800 гривен за штуку.

Когда эта новость вызвала волну возмущения в Украине, исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов заявил, что поручил приостановить закупку наградных знаков.

Напомним также, что "Укрзализныця" до 2021 года повысит тарифы на проезд в 2,2 раза.