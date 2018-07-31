В Херсоне сегодня утром совершено нападение на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника городского главы Екатерину Гандзюк. Об этом сообщил журналист Сергей Никитенко на странице в Facebook.

Фото: facebook.com

"Сегодня утром в Херсоне напали на Катерину Гандзюк. Мужчина поджидал возле подъезда, и плеснул на Катю кислотой. У нее серьезные ожоги. Сейчас она в больнице, никаких подробностей пока нет", - написал Никитенко.

В полиции Херсона призывают граждан помочь установить личность нападавшего и при наличии информации, которая может помочь следствию, звонить по номеру "102".

Фото: facebook.com

"Полиция обращается ко всем гражданам, которые утром в Херсоне примерно в 8:30 могли видеть мужчину в микрорайоне Таврическом по ул. 49 Гвардейской Дивизии. Указанный мужчина облил лицо женщины неизвестным веществом. Злоумышленник был одет в темную футболку, темную кепку, коричневые шорты и темную обувь", - говорится в сообщении.

Пострадавшую от нападения поддержала ультраправая националистическая организация С14. Обращение ее лидера Евгения Карася опубликовано в Телеграм-канале организации.

Фото: web.telegram.org

"Сегодня утром облили кислотой и тяжело травмировали лицо Екатерины Гандзюк. Журналистка из Херсона которая ежедневно боролась против сепаров, ментов и беспредела", - говорится в сообщении.

"Коалиция "титушки-мусора" еще весной перешла к активным действиям. Люди Крысина снимали участников протестов, менты опознавали и передавали данные из баз МВД, дальше титушки делали заказ нападения на меня и Филимонова. Менты предоставляют титушкам весь объем оперативной информации. Собственно говоря, подобная схема активно действовала еще с 2013 года", - считает лидер огранизации Евгений Карась и добавляет, что "нужно готовиться к войне, поскольку значительный процент руководящих кадров в системе МВД на данный хочет убийства/ликвидации активистов".

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