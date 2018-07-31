В пятницу, 3 августа, в третьем туре чемпионата Украины сойдутся киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер". Десятки тысяч болельщиков прильнут к экранам телевизоров, чтобы насладиться украинским класико.

Глава Комитета национальных сборных ФФУ Мирон Маркевич поделился ожиданиями от этого матча и выдал свой прогноз на игру, передает портал Depo.

"Беседин и Русин еще молодые футболисты, для того чтобы они заиграли нужно время. Сразу ничего не бывает, нужно терпеть и ставить их в состав. Русин вышел и сразу забил... Молодые еще они, нужно время.

Что касается "Шахтера", то если брать во внимание такие кадровые потери, то любая команда почувствует это на себе, и "Шахтер" не исключение. Пока новички войдут в строй, им также нужно время. Пока неизвестно об их возможностях, ведь одно дело играть в чемпионате Украины, где заранее понятен результат, а второе дело играть в групповом турнире Лиги чемпионов. Именно здесь им надо себя проявить. Но еще раз повторю - такие потери бесследно не проходят.

"Шахтер" уже четыре игры подряд проиграл Динамо. Возможно, киевляне уже знают как обыгрывать "Шахтер". Я склоняюсь к тому, что будет ничья", - заявил Мирон Маркевич.

Он также прокомментировал громкий переход из "Динамо" в "Шахтер" форварда Жуниора Мораеса.

"Я не хочу вмешиваться, потому что не знаю нюансов перехода. Скандальные переходы есть везде. Из "Барселоны" в "Реал" переходили футболисты и наоборот. Это составляющая футбола", - рассказал специалист.

Ранее "Страна" сообщала, что "Динамо" начало продажу билетов на матч третьего тура против "Шахтера".





