В Киеве на Бассейной улице около 10:00 столкнулись три автомобиля - Volkswagen Beetle, Hyundai и Toyota. Авария случилась, когда Volkswagen Beetle не остановился на красный. После столкновения с другими автомобилями он загорелся. Видео с видеорегистратора одной из машин публикует "Информатор".

В видеофрагменте видно, как Volkswagen Beetle проезжает на красный свет, а после столкновения из машины валит дым. Однако водителю удалось погасить пламя еще до приезда пожарных.

В ДТП пострадала пассажирка Hyundai. Ее с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму госпитализировали. На месте работают сотрудники полиции. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

Фото: kiev.informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

Как сообщала "Страна", в Киеве на полмесяца ограничат движение по центральной улице.

Напомним также, что ранее появилось видео смертельного ДТП в Черкассах, в котором погибли жена и ребенок полицейского.

Также "Страна" писала, что в Киеве ночью нетрезвый эквадорец на BMW с грузинскими номерами отправил в нокаут трактор.