Секретарь СНБО Александр Турчинов назвал провокацией предложение РФ провести референдум на временно оккупированных территориях Донбасса до вывода оттуда войск. Такое заявление он сделал на брифинге, пишет LIGA.net.

"Проводить референдум на оккупированных территориях Крыма и Донбасса, это все равно, что читать лекцию колорадским жукам о необходимости сохранения урожая", - подчеркнул он.

Он отметил, что такое предложение неприемлемо и сначала украинские территории должны быть полностью освобождены. Только после этого, по его словам, можно будет задействовать политические механизмы реинтеграции Крыма и Донбасса.

Также Турчинов заявил, что страна-оккупант Российская Федерация неподалеку от границы с Украиной готовится к активным боевым действиям.

Напомним, что в ходе саммита, который прошел в Хельсинки 16 июля президент России Владимир Путин предложил американскому лидеру Дональду Трампу рассмотреть идею референдума на востоке Украины.

Ранее "Страна" писала о том, что украинская сторона в Минске заявила, что референдум на Донбассе невозможен. Также о нелигитимности референдума заявили и в США.