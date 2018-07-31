Оболонский районный суд Киева поручил предоставить экс-президенту Украины Виктору Януковичу нового государственного адвоката в рамках дела о государственной измене. Соответствующее решение на сегодняшнем заседании объявил судья Владислав Девятко. Об этом сообщает "112 Украина".

Причиной для такого решение стал отказ прежней защиты Януковича принимать участие в судебных дебатах. После объявленного судом перерыва адвокаты не явились на заседание. До этого они ходатайствовали об отводе коллегии судей, однако этого не последовало.

Председательствующий судья Владислав Девятко подчеркнул, что заявления о нарушениях в ходе судебного процесса не соответствуют действительности. Он отметил, что за более чем год рассмотрения в суде побывали 52 свидетеля (15 со стороны защиты), было проведено свыше 60 заседаний.

"Учитывая, что защитники обвиняемого Януковича самоустранились от участия в судебных дебатах, самовольно покинули судебное заседание до его завершения, что делает невозможным дальнейшее рассмотрение дела, коллегия судей считает, что необходимо обеспечить право обвиняемого на защиту во время судебных дебатов. В связи с этим защитник подлежит назначению из Регионального центра по предоставлению безоплатной вторичной правовой помощи в Киеве", - говорится в решении суда.

Адвоката Центру поручено назначить безотлагательно и обязать его прибыть на заседание уже завтра, 1 августа в 10:00.

Напомним, у Януковича в деле о госизмене уже было несколько государственных адвокатов. Это Виталий Мешечек, Максим Герасько и Игорь Ляшенко.

Экс-президента Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 ("Государственная измена"), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 ("Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины") и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 ("Пособничество в ведении агрессивной войны") УК Украины.

Как сообщала "Страна", судебные дебаты по делу о госизмене Януковича 30 июля также перенесли из-за неявки адвокатов.