Во вторник, 7 августа, киевское "Динамо" начнет свой очередной поход в Лиге чемпионов. В третьем квалифайне турнира "бело-синие" сыграют на выезде с пражской "Славией". Соперник вполне проходимый, но недооценивать пражан не стоит.

По мнению украинских букмекеров, "Динамо" не должно испытать проблем с чехами. Но тем не менее разрывы в кэфах не такие уж и большие.

Так, например контора PariMatch оценила победу "Динамо" коэфициентом в 2,37, победу "Славии" - в 2,95. А на ничью принимают ставки с коэффициентом - 3,40.

Букмекерская контора "Фаворит" на победу "Динамо" примет ваши деньги с коэффициентом 2,45. Победу хозяев поля оценили кэфом 2,90. Вероятность ничьей - 3,15.

Ранее "Страна" сообщала, что "Динамо" начало подготовку к матчу с "Шахтером".

Также мы рассказывали, что "Динамо" начало продажу билетов на матч третьего тура против "Шахтера".