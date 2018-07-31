В Ужгороде полицейские вместе с гвардейцами задержали 16-летнего подростка, который изнасиловал 9-летнего мальчика. Об этом сообщает prozak.info.

По словам офицера пресс-службы Алины Новиковой, нацгвардейцы проводили совместное патрулирование с полицейскими и тогда поступила информация о случае с изнасилованием.

Пострадавшим оказался 9-летний мальчик. Правоохранители выехали в Ужгородскую больницу, где мальчик находился с бабушкой. Там он все и рассказал и описал насильника. Полицейские и гвардейцы вместе с мальчиком выехали на место, где мог находиться насильник. Там его и задержали.

Мальчик опознал нападавшего. Сейчас продолжаются следственные действия.

Как сообщала "Страна", под Винницей таксист изнасиловал пассажирку, угрожая ей пистолетом.

Напомним также, что в Одессе из колонии сбежали воры и насильник. По тревоге подняты полиция и Нацгвардия.

Также "Страна" сообщала, что в полиции предложили обнародовать имена всех украинских педофилов.