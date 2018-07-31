В Facebook появилось видео того, как в Межигорском районе Закарпатья неизвестные мужчины избивают коня, который, судя по всему, отказывается везти в гору тяжелую повозку. Пользователь Facebook Михаил Цендра разместил пост с просьбой опознать "моральных уродов".

По словам автора сообщения, неизвестные мужчины забили коня до смерти. Инцидент произошел в Межигорье районе улицы Славянской.

В комментариях к посту Михаил Цендра сообщил о намерении написать заявление в полицию.

Опубликованное в соцсети сообщение возмутило других пользователей, которые принялись активно высказывать свое возмущение.

Фото: facebook.com

Отметим, что это не единственный подобный случай, произошедший на Закарпатье нынешним летом. Как писали местные СМИ, с трудом удалось выходить коня Каштана, которого в начале июня избил помощник лесничего за то, что животное паслось на его пастбище. Потом лесничий тащил волоком несчастное животное, привязав его к своему УАЗику.

Конь Каштан. Фото: mukachevo.net

Как пишет портал Mukachevo.net, против обидчика коня открыли уголовное производство. А хозяин избитого животного показал раны на его теле. При этом он не требует наказать помощника лесника, а лишь недоумевает, почему тот решил избить коня вместо того, чтобы решать проблему с его хозяином.

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