Из армии и военно-морских сил Украины массово увольняются офицеры и контрактники – рядовые и сержанты. Об этом идет речь в письме министра обороны Степана Полторака премьер-министру Владимиру Гройсману.

Основной причиной увольнений глава Степан Полторак считает низкое денежное обеспечение военнослужащих.

"Страна" выяснила, почему в армии не хватает денег и что думают офицеры и сержанты о своих зарплатах.

Уволилось 11 тысяч. На подходе - еще 18 000

Минобороны Украины заявило, что из-за недостаточного уровня денежного обеспечения из армии за полгода уволились 11 тыс. офицеров.

"С января по июнь уволились 11 тыс. контрактников и офицеров, имевших военный опыт, до конца этого года должны уволиться еще 18 тыс.", - говорится в письме министра обороны страны Степана Полторака, направленном на имя премьер-министра Владимира Гройсмана.

Как отмечается, в начале 2016 года минимальный размер денежного довольствия был 7 тыс. гривен. Эта сумма была равна примерно пяти размерам минимальной зарплаты и почти 1,6 размера средней зарплаты по стране. Повышение с 1 января 2017 года соцстандартов ухудшило материальное положение военных и спровоцировало их отток, говорится в письме.

На данный момент денежное обеспечение военных первого года службы - 7,5 тыс. гривен, тогда как средняя зарплата по стране - 8,7 тыс. гривен.

В связи с этим минобороны просит увеличить минимальное довольствие военнослужащих с 1 октября: рядовому составу - до 9 тыс. гривен, а офицерскому - до 15,3 тыс. гривен. Для этого правительство во II полугодии 2018 года должно будет дополнительно выделить 4,5 млрд гривен, отметили в минобороны.

Ведомство также подготовило решение об увеличении денежного довольствия военнослужащих в 2019 году. Там считают, что военнослужащий по контракту первого года службы в звании "солдат" должен получать как минимум 15 тыс. гривен. При этом повышение зарплат другим военнослужащим будет происходить пропорционально, в зависимости от воинского звания, занимаемой должности, выслуги лет и т. п.

"В тылу зарплату на "десятку" найти можно запросто"

"Страна" поговорила с военными и узнала, что сейчас происходит в армии с денежным довольствием.

Олег З. сержант, ВСУ: "Четвертый год служу по контракту, пришел добровольцем, потом перешел в ВСУ. Но буду уходить к концу года – как только контракт закончится. Все надоело. И не только из-за маленькой зарплаты - 8 тысяч гривен у меня по должности, на передке – плюс "боевые". Это около 13 тысяч. Конечно, для молодых - на всем готовом – когда тебя кормят-поят, и семьи нет, это нормально. Но для таких как я – семейных, это очень мало. Почти всю зарплату отсылаю домой, себе оставляю пару тысяч, на сигареты и мыло с зубной пастой. Но по большому счету собираюсь увольняться из-за беспредельщиков - командиров. У нас поменялось командование, прежние боевые командиры, которые были с нами с 2015 года, ушли на повышение. Прислали новых. Эти сразу дали понять, что мы быдло, а они "господа". С утра мат – перемат слышишь от начальства. На передке стараемся быть от них подальше, да они и сами не очень стремятся на опорных пунктах сидеть под обстрелами. Зато на ротации, в тылу – они всегда над головой. Никакого личного времени нет – все время "припахивают" на какие-то левые работы". Перед приездом одного генерала комбат даже выгнал личный состав на плац – бордюры красили белой, а асфальт – серой! Не хочу служить в "советской армии", в которую превращаются ВСУ".

Артур, солдат, ВСУ: "Когда на передке – денег хватает с доплатами. Все приходит регулярно, на задержки не жалуемся. Конечно, рисковать жизнью за 11 с хвостиком тысяч под обстрелами – это занадто. Поначалу прикольно, чувствуешь себя таким терминатором из кино – стреляешь в сепаров по ночам из пулемета. Но когда впервые увидел, как моему товарищу в голову пуля прилетела от снайпера с той стороны, стало не по себе. Мозги наружу, а ведь только минуту назад обсуждали, как в Краме (Краматорске) девок снимать будем. Об увольнении пока не думаю – у меня еще контракт на два года, но продлевать его не буду. Сейчас в тылу зарплату в десятку тысяч гривен найти можно запросто. Без пуль в башку и без обстрелов…"

Андрей К., капитан, командир роты, ВСУ: "Моя зарплата – одиннадцать с половиной тысяч гривен. Конечно, выручают доплаты за боевое дежурство – если ты на первой линии ООС, то полагается еще 4200 гривен. Но "боевые" доплаты часто финотдел части в наглую "зажиливает" под разными предлогами – то у них деньги казначейство не перевело, то кто-то какие-то бумаги не так составил. Многие ждут выплат боевых по нескольку месяцев, уже давно уйдя на ротацию и вернувшись снова на передок – эти деньги кто-то из тыловых явно прокручивает в своих целях... Также часто задерживают выплаты боевых. Плюс эти доплаты получаешь лишь тогда, когда сидишь на первой линии. На ротациях получаешь голый оклад. У меня семья в Днепре – жена и двое детей. Снимаем квартиру. Жена в декрете, получает "детские". Этих денег и моей зарплаты катастрофически не хватает – лишь на аренду хаты, после всех трат остается только на еду. На одежду не остается, не говоря уже о каких-либо поездках в отпуске. Решили с женой, что я буду увольняться из армии, хватит, намыкались, за шесть лет службы. Мне предложили на "гражданке" место инженера-механика на агропредприятии. Зарплата – 20 тысяч, плюс жилье за счет фирмы в селе. Уже написал заяву на увольнение"

Юрий В., старшина, ВМСУ: "В военно-морских силах зарплата больше, чем в армии. Например, у меня на должности старшины роты на тысячу больше, чем на аналогичной должности в армии. Получается около одиннадцати тысяч гривен. Плюс наше подразделение сейчас находится на боевом дежурстве, хоть и не на переднем крае. За это также должны доплачивать больше четырех тысяч гривен. Но мы их не видим – никаких доплат не происходит. Уверен, что за нашей спиной происходит крупная афера. Если посчитать всех, кому причитается доплата, то ясно звучит – слово - "Лексус". Точь-в-точь, как появился у нашего командира недавно.. И это не первый случай афер начальства с денежным довольствием и доплатами за боевые дежурства. Конечно, недовольных много. Много офицеров уже ушло, другая половина уже написала заявления на увольнение. Большинство матросов и старшин ждут окончания срока контракта – собираются валить на "гражданку"".