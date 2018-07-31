У подозреваемого в смертельном ДТП на бульваре Леси Украинки в Киеве водителя Hummer принудительно взяли биологические образцы для проведения экспертизы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Необходимое решение было предоставлено Шевченковским районным судом Киева 30 июля.

В тот же день эксперт Киевского городского бюро судебно-медицинской экспертизы взял образцы в присутствии адвоката подозреваемого. По результатам этого составили протокол и приобщили его к материалам уголовного производства.

Как сообщала "Страна", вечером 24 июля в Киеве на бульваре Леси Украинки водитель Hummer насмерть сбил девочку, протащив ее полсотни метров. После наезда он скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан. Водителю инкриминируют "Нарушение ПДД, повлекшее смерть", а также "Заведомое оставление лица в опасности".

Напомним также, что алкотестер показал, что в крови Островского не было алкоголя, но пресс-секретарь киевской прокуратуры Надежда Максимец объяснила, что нельзя говорить о том, что он был совершенно трезв до результатов экспертизы. Кроме того, он отказался сдать свои биологические образцы, поэтому прокуратура города Киева была намерена через суд потребовать отобрать их у него принудительно.